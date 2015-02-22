حملات لضبط سائقى أتوبيسات المدارس المتعاطين للمخدرات ابتداء من الغد

وقعت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بقيادة اللواء مصطفى درويش، مساعد الوزير للمرور ووزارتى التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم، اتفاقات لشن حملات بغرض رصد متعاطى المواد المخدرة من سائقى أتوبيسات المدارس بالتنسيق مع وزارة الصحة بشكل يومى، للحد من الحوادث التى يتسبب فيها هؤلاء السائقين.

أكد المقدم أحمد شورى مدير العلاقات العامة للمرور أن الإدارة بالتنسيق مع وزارة الصحة وقعت بروتوكول تعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى، لشن حملات مكثقة على سائقى أتوبيسات المدارس بشكل عشوائى لضبط المخالفين، حفاظا على أرواح الطلاب على أن تبدأ الحملات من غد الأحد ومن يثبت تعاطية مواد المخدرة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاهه.