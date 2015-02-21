لون الشفاه يكشف حالتك الصحية

لون الشفاه من العلامات التى من خلالها يتم تحديد الحالة الصحية للجسم، فعلى حسب اللون قد ندرك المرض الذى يصيب الجسم.

وفى هذا السياق يوضح الدكتور محمد عبد النعيم أستاذ الأمراض الجلدية بكلية الطب جامعة عين شمس، أن لون الشفاه دليل على تحديد الإصابة ببعض الأمراض، فإذا كان اللون أزرق، يدل على الإصابة ببعض الأمراض المزمنة كالقلب وأمراض الصدر التى تقلل من تدفق الأكسجين فى الدم، أما بالنسبة للون الأبيض الباهت فهذا دليل على الإصابة بالأنيميا.

يستكمل د. محمد قائلا: "إذا كانت الشفاه شديدة الجفاف، فذلك قد يشير إلى الإصابة بنوع من أنواع الإكزيما أو الإكزيما التلامسية أو كعامل لبرودة الجو، وبالنسبة للون الشفاه شديد الاحمرار فهو نتيجة للالتهابات أو نتيجة للحساسية من مستحضرات التجميل، اللون الأبيض الباهت نتيجة لضعف الفيتامينات فى الجسم كفيتامين أ.

ويوصى الطبيب بأن فى حالة ملاحظة أى تغير فى لون الشفاه يجب استشارة الطبيب، حتى يتم تلقى العلاج المناسب على حسب المرض الذى يصاب به الإنسان، وعلى حسب التشخيص والمرض المصاب به الشخص يتحدد العلاج المناسب لحالته.

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