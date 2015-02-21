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رئيس لجنة الانتخابات بالسويس: عدد من تقدموا بأوراقهم 71 مرشحا

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رئيس لجنة الانتخابات بالسويس: عدد من تقدموا بأوراقهم 71 مرشحا رئيس لجنة الانتخابات بالسويس: عدد من تقدموا بأوراقهم 71 مرشحا
أعلن المستشار نجاتى حبيب غبريال، رئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب 2015 بالسويس، أن العدد النهائى لمن تقدموا بأوراقهم لخوض الانتخابات وصل بعد غلق باب التقدم مساء اليوم 71 مرشحا، بالدائرتين التى تتضمنهما المحافظة.

وأضاف رئيس اللجنة لـ"اليوم السابع" أنه تم رفع ملف شامل للجنة العليا بالقاهرة يتضمن أسماء وبيانات المرشحين بالمحافظة، موضحا أن الأسماء ستعلن فى كشوفات رسمية بمجمع المحاكم عقب أن تنشرها اللجنة العليا للانتخابات.
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