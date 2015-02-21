بالصور..حزب المصريين الأحرار بالإسماعيلية والجيزة يزور القناة الجديدة

قال الدكتور إبراهيم شوقى، المتحدث الإعلامى لحزب المصريين الأحرار، بالإسماعيلية: إن الحزب برئاسة المهندس جورج وهبة، عضو الهيئة العليا للحزب وسكرتير عام محافظة الإسماعيلية، نظم اليوم السبت زيارة لمشروع حفر قناة السويس الجديدة بمشاركة وفد من الأمانة العامة لحزب المصريين الأحرار بالجيزة، برئاسة الدكتور أحمد رجب.

وأشار شوقى إلى أن الزيارة تأتى فى إطار اهتمامات الحزب بالمشروعات القومية ودعم مشروع قناة السويس الجديدة، حيث شملت الزيارة عددا من المواقع داخل القناة الجديدة، والتى تدفقت المياه بداخلها، وأصبحت متصلة بالقناة القديمة.



>وفد المصريين الأحرار بالإسماعيلية أثناء الزيارة



> المهندس جورج وهبة أمين الحزب على شاطئ القناة الجديدة



>وفد الحزب من الإسماعيلية والجيزة بمنصة المشروع



>سيدات الحزب فى منصة المشروع



>أثناء تفقد الوفد المشروع



>صورة تذكارية للوفد بمشروع قناة السويس