أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور..حزب المصريين الأحرار بالإسماعيلية والجيزة يزور القناة الجديدة

Google+ Print
قال الدكتور إبراهيم شوقى، المتحدث الإعلامى لحزب المصريين الأحرار، بالإسماعيلية: إن الحزب برئاسة المهندس جورج وهبة، عضو الهيئة العليا للحزب وسكرتير عام محافظة الإسماعيلية، نظم اليوم السبت زيارة لمشروع حفر قناة السويس الجديدة بمشاركة وفد من الأمانة العامة لحزب المصريين الأحرار بالجيزة، برئاسة الدكتور أحمد رجب.

وأشار شوقى إلى أن الزيارة تأتى فى إطار اهتمامات الحزب بالمشروعات القومية ودعم مشروع قناة السويس الجديدة، حيث شملت الزيارة عددا من المواقع داخل القناة الجديدة، والتى تدفقت المياه بداخلها، وأصبحت متصلة بالقناة القديمة.

وفد المصريين الأحرار بالإسماعيلية أثناء الزيارة - 2015-02 - اليوم السابع
>وفد المصريين الأحرار بالإسماعيلية أثناء الزيارة

المهندس جورج وهبة أمين الحزب على شاطئ القناة الجديدة - 2015-02 - اليوم السابع
> المهندس جورج وهبة أمين الحزب على شاطئ القناة الجديدة

وفد الحزب من الإسماعيلية والجيزة بمنصة المشروع - 2015-02 - اليوم السابع
>وفد الحزب من الإسماعيلية والجيزة بمنصة المشروع

سيدات الحزب فى منصة المشروع- 2015-02 - اليوم السابع
>سيدات الحزب فى منصة المشروع

أثناء تفقد الوفد المشروع - 2015-02 - اليوم السابع
>أثناء تفقد الوفد المشروع

صورة تذكارية للوفد بمشروع قناة السويس - 2015-02 - اليوم السابع
>صورة تذكارية للوفد بمشروع قناة السويس

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365