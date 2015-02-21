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وزير التموين بالإسكندرية:توزيع العيش الفينو على بطاقات التموين من اليوم

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انتهت، منذ قليل، الجولة التفقدية، التى قام بها وزير ، الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ الإسكندرية، مجمعات الإسكندرية للتأكد من السلع الغذائية ومدى توافرها وتاريخ صلاحيتها فى المجمعات الاستهلاكية.

حيث أكد وزير التموين أن المواطن من حقه الحصول على حصته من الخبز وهى 150 رغيفا شهريًا بلديًا أو فينو، حسب رغبته، كما أشار إلى أنه تم التصريح للمخابز البلدية بإنتاج الخبز الفينو بجانب الخبز البلدى، وعلاوة على ذلك سيتم توزيع العيش الفينو فى البقالات التموينية.

مؤكدا أنه سيتم طرح الخبز الفينو على بطاقة التموين بداية من اليوم بسعر خمسة قروش للرغيف، وأشار إلى أنه سيتم بيع العيش الفينو فى كيس مغلف يحتوى على خمسة أرغفة بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.
>وخلال الجولة تم زيارة مجمع إسكندرية لبيع السلع الاستهلاكية بمنطقة جليم بعد تطويره وتزويده بأحدث الأجهزة، كما زار معرضا لبيع السلع الغذائية من خضار وفاكهة وأسماك ولحوم بأسعار مدعمة بجانب مركز شباب سموحة.

وزير التموين أثناء الجولة التفقدية- 2015-02- اليوم السابع
>وزير التموين أثناء الجولة التفقدية

محافظ الإسكندرية يرافق وزير التموين- 2015-02- اليوم السابع
>محافظ الإسكندرية يرافق وزير التموين

الوزير يلتقط الصور مع العاملين بأحد المجمعات الاستهلاكية- 2015-02- اليوم السابع
>الوزير يلتقط الصور مع العاملين بأحد المجمعات الاستهلاكية

الوزير يستمع لشكاوى العاملين- 2015-02- اليوم السابع
> الوزير يستمع لشكاوى العاملين

جولة وزير التموين على الأسواق للتأكد من الأسعار - 2015-02- اليوم السابع
>جولة وزير التموين على الأسواق للتأكد من الأسعار

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مصر 365

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