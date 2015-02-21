تأجيل قضية الخلية الإرهابية بكفر الشيخ لـ4 مارس القادم للنطق بالحكم

قررت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية، تأجيل قضية خلية الإخوان الإرهابية المكونة من 11 من عناصر الجماعة الإرهابية لجلسة 4مارس القادم للنطق بالحكم بعد انتهاء مرافعات الدفاع، وهم المتهمون بتهم تعطيل قطار كفر الشيخ ومحاولة إحداث تفجيرات من خلال قنابل بدائية الصنع فى محكمة كفر الشيخ.

وترجع أحداث القضية ليوم 18 أغسطس 2014، حينما تلقت الأجهزة الأمنية مكالمة تفيد بقطع شريط السكة الحديد قبل قرية المرابعين التابعة لمركز كفر الشيخ بطول متر من الجانبين، وتم على الفور وقف حركة القطارات لحين إصلاح العطل، وأسفرت تحريات الأمن الوطنى عن اتهام عدد من الأشخاص من قريتى المرابعين وإسحاقة بمسئوليتهم عن الواقعة بهدف الانتقام لعدد من أقربائهم المحكوم عليهم بـ 10 سنوات سجنًا فى قضايا تظاهر وغيرها.

وتبين أنهم قاموا بإبلاغ الأمن قبل وصول أحد القطارات عن طريق هاتف محمول، وتمكنت المباحث من تتبعه، كما تم الوصول لصاحب ورشة اللحام، والذى تم استخدام أنبوبة اكسجين لقطع فلنكات السكة الحديد بواسطتها، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسهم 15 يوما فى القضية رقم 11030 جنايات لسنة 2014 مركز كفر الشيخ، وتم التجديد لهم وإيداعهم سجن طنطا العمومى حتى صدر القرار بإحالتهم للنيابة العسكرية.

أما الواقعة الثانية فترجع ليوم 8 سبتمبر من العام الجارى لتلقى الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع صوت فرقعة بالطابق الثانى أمام غرفة المحامين.

وانتقل خبراء المفرقعات، وتبين أنها عبارة عن بمب أطفال تم وضعه بكيس شبيسى داخل كيس أسود ولم يحدث ثمة إصابات أو خسائر وبعد شهر ونصف من الواقعة أظهرت التحريات أن 5 أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان كانوا وراء وضع الكيس فتمت إحالتهم للنيابة العامة، التى قررت حبسهم 15 يومًا وتم التجديد لهم تباعًا حتى قرر المحامى العام إحالتهم فى القضية رقم 8135 لسنة 2014 جنايات قسم أول كفر الشيخ إلى النيابة العسكرية بالإسكندرية.

وتأتى الواقعة الثالثة يوم 28 سبتمبر 2014 حينما انفجر جسم غريب عبارة عن محدث صوت وضعه مجهولون أمام مبنى مركز المعلومات للأحوال المدنية بمنطقة حى سخا التابع لمدينة كفر الشيخ دون إصابات.