نصائح مهمة لمريض السكر أثناء قيادة السيارة

أرسل قارئ يسأل.. أنا مريض بالسكر من النوع الثانى، فهل يمكننى قيادة السيارة؟

ويجيب الدكتور عمرو فوزى استشارى جراحة العيون، مؤكدا أنه لا يوجد مانع لمرضى السكر من قيادة السيارة، طالما نسبة السكر بالدم منتظمة والمريض يتناول علاجه بانتظام.

ويستكمل د. عمرو، أن مرض السكر من الأمراض التى لها تأثير كبير على أعضاء جسم الإنسان، وتعتبر مشاكل العيون أحد مضاعفاتها نتيجة ارتفاع أو انخفاض نسبة الجلوكوز بالدم، والتى تنعكس على قدرة الأشخاص على الرؤية السليمة أثناء القيادة، لذلك يجب على مرضى السكر اتباع بعض الإرشادات أثناء القيادة، لتجنب الحوادث أهمها:

1) الاهتمام بتناول أدوية السكر بانتظام لتجنب ارتفاع نسبته بالدم.

>2) فى حالة شعور مريض السكر بضعف الرؤية أو عدم استطاعته التركيز أثناء قيادته السيارة، عليه التوقف عن القيادة فورا والتوجه إلى أقرب صيدلية لقياس نسبة السكر وإجراء الإسعافات الأولية، مع الاحتفاظ بوضع جهاز قياس السكر بالسيارة على الدوام.

>3) عدم قيادة السيارة لفترات طويلة ولمسافات بعيدة.

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