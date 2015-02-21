وزير الطيران: تخصيص صالة لاستقبال المصريين العائدين من ليبيا

نفى الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدنى، الشائعات التى تم تداولها حول وقوع مشادات بين بعض المسئولين فى المطار والمصريين العائدين من ليبيا عبر تونس، مؤكدًا أنه تم استقبالهم بمنتهى الترحيب فور وصولهم إلى المطار وتقديم وجبات لهم، لافتا إلى أن المصريين العائدين من ليبيا كانوا مجهدين نتيجة السفر الطويل.

وأفاد وزير الطيران المدنى، فى تصريحات له، أنه تم تخصيص الصالة رقم 2 فى مطار واحد لاستقبال المصريين العائدين من ليبيا، الأمر الذى أدى إلى عدم حدوث حالة من التكدس فور وصولهم المطار.

وأكد وزير الطيران المدنى، على توفير كافة التسهيلات للمصريين العائدين من ليبيا، موضحاً أن العائدين الذين لا يمتلكون بطاقات أو جوازات سفر، يتم إدخالهم وتقوم الجهات المختصة بالتحقيق معهم والتأكد منهم.

وكان مصدر مطلع بوزارة الطيران المدنى قد أكد أنه حتى الآن لم يتم إرسال طائرات أخرى لمطار جربا التونسى لإجلاء المصريين العالقين بلبيا، وأشار إلى أن وزارة الطيران تقوم بالتنسيق لحظة بلحظة مع وزارة الخارجية وفى حال وصول أى معلومات تفيد تجمع مصريين على الحدود الليبية مع تونس، سوف تقوم الوزارة بإرسال طائرات لإجلائهم.