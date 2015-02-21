علاج سرعة القذف بالدهانات الموضعية يؤخر الإنجاب

سرعة القذف من أهم المشاكل التى تؤثر سلبا على العلاقة الجنسية بين الطرفين، وهناك العديد من الطرق والوسائل التى تساعد الرجال فى القضاء على تلك المشكلة.

كيف تعمل الدهانات الموضعية لعلاج سرعة القذف

>الدكتور حامد عبد الله أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم، يوضح أن عمل الدهانات الموضعية المستخدمة لعلاج سرعة القذف، يعتمد على تقليل تأثر العضو الذكرى للرجل بالاحتكاك، وبالتالى يتمكن من الاحتفاظ بانتصابه لفترة أطول.

تأثير الدهانات الموضعية لسرعة القذف على فرص الإنجاب

>لكل علاج آثاره السلبية والتى تختلف فى شدتها، وعن الآثار السلبية لعلاج سرعة القذف بالدهانات الموضعية، يؤكد الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة أن أى مكون غريب (وخاصة المكونات الكيميائية) يدخل إلى الرحم يؤثر سلبا على عملية التخصيب، ويؤدى إلى فشلها فى العديد من الأحيان.

وبالنسبة لتلك الدهانات فالطبع هى تؤثر على فرص تخصيب البويضة، حيث تؤدى إلى تغير الوسط الطبيعى للرحم وعنق الرحم، كما قد تضعف حركة الحيوان المنوى وتعيق من وصوله إلى البويضة وتلقيحها بصورة ناجحة، وهو ما من شأنه تقليص فرص حدوث الحمل إلى حد انعدامها تماما.

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