قائد المنطقة الشمالية:نعمل على إنهاء مشروع منطقة غيط العنب قبل نهاية العام

شرح اللواء أركان حرب محمد الزملوط، قائد المنطقة الشمالية، مشروع تطوير منطقة غيط العنب، الذى يتم تنفيذه الآن بمبادرة أطلقتها محافظة الإسكندرية ومنظمات أعمال والقوات المسلحة، ممثلة فى المنطقة الشمالية العسكرية.

وتهدف المبادرة لتحديث محافظة الإسكندرية، وتنمية القرى بها، وخلق فرص العمل، وتفعيل تطبيقات الطاقة المتجددة، وتطوير العشوائيات والمرور ومعالجة النفايات الصلبة.

وأكد الزملوط فى لقائه ظهر اليوم بالغرفة التجارية وأعضاء المجلس الاقتصادى الإنمائى الوطنى أن المنطقة سيتم فيها إنشاء وتطوير 17 بلوكا بإجمالى 196 عقارًا سكنيًا، مع تجهيز الأدوار الأرضية لأى عمل خيرى لصالح المشروع، "وسنعمل على إنهائه قبل نهاية هذا العام".

وقال الزملوط: "نحن متعاونون بكل ما أوتينا من قوة لخدمة شعب الإسكندرية، وكان للمحافظة دور فى تسهيل الإجراءات والأراضى، وكذلك شركات حديد وأسمنت ومقاولات، ولم نحصل حتى الآن على أى مبالغ من الحكومة".

كان مجلس إدارة غرفة الإسكندرية، قد قرر التبرع بـ13 مليون جنيه كنواة لإنشاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى لإنماء الإسكندرية، والذى يشارك فيه غرفة الإسكندرية ومنتسبوها والمجتمع المدنى بالإسكندرية والهيئات التنفيذية بالمحافظة، بالتعاون مع القوات المسلحة بالإسكندرية، ويتضمن التبرع 5 ملايين جنيه ضمن مشروع تطوير العشوائيات بمنطقة غيط العنب، الذى تنفذه القوات المسلحة.