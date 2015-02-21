أخبار مصر العاجلة..القوات المسلحة تسعى لعقد صفقات أسلحة لتعزيز قواتها

نشر "اليوم السابع" الكثير من الأخبار المهمة العاجلة، فى مقدمتها ما قاله اللواء محمد الكشكى، مساعد وزير الدفاع المصرى للعلاقات الخارجية، إن مشاركة وفد القوات المسلحة فى معرض ومؤتمر الدفاع الجوى المنعقد فى أبو ظبى جاءت بناء على أهمية المعرض، حيث تسعى القوات المسلحة لعقد شراء صفقات أسلحة ومعدات لتعزيز قواتها.. وأوضح الكشكى أن تلك المعارض تتمثل أهميتها فى تجميع قطاعات وأفرع القوات المسلحة من مختلف دول العالم، فى مكان واحد، والاطلاع على القوات الجوية والبحرية والطيران بدون طيار وجميع أسلحة العالم، فى هذا المكان، لاسيما أن هناك متخصصين معه فى هذا المكان، للعمل على إجراء مقارنات ومعرفة أهمية تلك المعدات وأفضل مميزات لها، وعقد لقاءات مع العارضين لتلك الأسلحة، قبل العودة إلى القاهرة لعرض التقارير الخاصة بها.

وما أعلنته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، أن المحادثات بين الجانب المصرى والروسى حول إنشاء محطة للطاقة النووية فى مصر تجرى بشكل جيد، حيث وصل إلى القاهرة، اليوم السبت، وفد هيئة الطاقة الذرية المصرية برئاسة الدكتور عاطف عبد الحميد، رئيس الهيئة، قادما من موسكو بعد زيارة استغرقت أسبوعًا التقى خلالها كبار المسئولين لبحث إقامة محطات نووية بمصر، وأشارت الوكالة الروسية إلى أن الوفد ضم رئيس هيئة المحطات النووية الدكتور خليل ياسو، ونائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الدكتور وليد زيدان، وممثلين عن وزارة الكهرباء.

وقالت وزارة الصحة، بعد انتهاء إجراءات الكشف الطبى على المرشحين المحتملين، أن عدد الذين سجّلوا بياناتهم على الموقع الإلكترونى للمجالس الطبية المتخصصة بلغ 9680 مرشحًا محتملا لبرلمان 2015، وتخلف عن الحضور بعد إتمام إجراءات التسجيل 478 مُتقدمًا، وحضر 9204 لإجراء الكشف بـ40 مستشفى على مستوى الجمهورية، واستكمل 8203 مرشحين محتملين جميع مراحل الكشف، بينما لم يستكملها 1001 مرشح، والمرشحون الذكور بلغ 6977 ومن الإناث 1226، فيما بلغ عدد المرشحين فى المرحلة العمرية من 25 إلى 30 سنة، 609 متقدمين، وفى المرحلة العمرية من 30 إلى 40 سنة 1821 مُتقدمًا، والمرحلة العمرية من 40 إلى 50 سنة، 2776 مُتقدمًا والمرحلة العمرية أكبر من 50 سنة 2997.

ونظم العشرات من أعضاء حركة تمرد اليوم وقفة أمام سفارة قطر للتأكيد على ترحيبهم بسحب السفير القطرى، كسروا "القلل" تعبيرا عن رفض السياسات التى تتبعها قطر ضد مصر، وأكد محمد نبوى عضو لجنة الانتخابات بالحركة أن وقفتهم تأتى فى إطار التأكيد على أن قطر هى الممول الرئيسى للإرهاب والداعمة له، وأن الحركة ترحب بسحب قطر لسفيرها من مصر.

وأهابت ووزارة الخارجية مجددا اليوم السبت، بالمصريين المتواجدين فى ليبيا، بتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر والبقاء بعيدا عن مناطق الاشتباكات وعدم التحرك على الطرق إلا فى أضيق الحدود وللضرورة القصوى.. وذكرت وزارة الخارجية من جديد، أنه يمكن التواصل مع مسئولى الوزارة على الرقمين الهاتفيين المخصصين للرد على الاستفسارات، حيث يتضمن كل منهما 15 خطا مستقلا.

مساعد وزير الدفاع: القوات المسلحة تسعى لعقد صفقات أسلحة لتعزيز قواتها

وكالة روسية: محادثات بناء المحطة النووية بين موسكو والقاهرة إيجابية

إعادة فتح موانئ السويس وشرم الشيخ

الخارجية الروسية: موسكو والقاهرة يؤكدان أهمية التعاون فى مكافحة الإرهاب

اشتباكات بالأيدى بين مرشحى "العدالة الاجتماعية" بمحكمة جنوب القاهرة

تأجيل محاكمة "بديع" و50 من قيادات الإخوان بـ"غرفة عمليات رابعة" لـ7مارس

إعادة فتح ميناء دمياط أمام الملاحة البحرية بعد إغلاقه لمدة يومين

وزارة الصحة: 9680 مرشحًا محتملًا سجلوا للكشف الطبى حضر منهم 9204

بالصور.. أعضاء تمرد يكسرون "القلل" أمام السفارة القطرية احتفاء برحيل السفير

دول مبادرة حوض النيل تتفق على اجتماع استثنائى بتنزانيا يونيو المقبل

الخارجية تهيب بالمصريين فى ليبيا توخى أقصى درجات الحذر

تأجيل محاكمة "مرسى" و130 من الإخوان بـ"الهروب الكبير" لـ23 فبراير

الحوثيون يستدعون الوزراء المستقيلين لاجتماع بالقصر الجمهورى فى اليمن

إغلاق خمسة موانئ بالبحر الأحمر لسوء الأحوال الجوية

"تنظيم الكهرباء" يطلق خدمة الإبلاغ عن قراءة العداد مجانًا على الإنترنت

"سامح شكرى" يتفقد خلية الأزمة الخاصة بليبيا بمقر وزارة الخارجية

محلب:"عايزين نركب صاروخ لننطلق إلى الأمام فى المرحلة الحالية"

تأجيل محاكمة 51 متهمًا فى قضية أحداث سجن بورسعيد العمومى لجلسة غدٍ

هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية توصى بعدم دستورية بعض قوانين الانتخابات

محلب لمسئولى شركات مشروعات البحر الأحمر: اللى هيعمل بجد فوق رأسنا

وضع معتز مطر ومحمد ناصر الإعلاميين بقناة الشرق على قوائم ترقب الوصول

احتشاد أهالى البحيرة لتشييع جثامين شهداء تفجيرات القبة الليبية

براءة سامح فهمى و5 آخرين فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل

موضوعات متعلقة:

>موجز الصحافة العالمية: نائبة أمريكية تهدد أوباما ما لم يدعم مصر ضد داعش

موجز أخبار مصر للساعة1.. قائد "الجوية الليبية": قطر تمد داعش بالسلاح