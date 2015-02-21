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وزير الصحة يعتمد تقارير طبية لـ9204 مرشحين ويرسلها للعليا للانتخابات

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وزير الصحة يعتمد تقارير طبية لـ9204 مرشحين ويرسلها للعليا للانتخابات وزير الصحة يعتمد تقارير طبية لـ9204 مرشحين ويرسلها للعليا للانتخابات
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، اعتمد القوائم النهائية والتقارير الطبية لـ9204 مرشحين للبرلمان خضعوا للفحص الطبى بــ40 مستشفى على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم إرسال نتائج الفحص والتحاليل الطبية التى أجريت على المرشحين لمجلس النواب للجنة العليا للانتخابات مساء اليوم السبت.

وكانت وزراة الصحة والسكان أكدت أن عدد الذين سجّلوا بياناتهم على الموقع الإلكترونى للمجالس الطبية المتخصصة بلغ 9680 مرشحًا محتملا لبرلمان 2015.

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