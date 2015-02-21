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محامى "وايت نايتس": الحكم فى استئناف النيابة على براءة المتهمين 5 مارس

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محامى "وايت نايتس": الحكم فى استئناف النيابة على براءة المتهمين 5 مارس محامى "وايت نايتس": الحكم فى استئناف النيابة على براءة المتهمين 5 مارس
أكد المحامى محمد رشوان، رئيس هيئة الدفاع عن متهمى الوايت نايتس، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن محكمة جنح مستأنف الساحل، برئاسة المستشار رامى عبد الهادى حجزت حكمها فى استئناف النيابة العامة على براءة 26 من "وايت نايتس" بتهمة التورط فى أحداث العنف، التى وقعت بمنطقة شبرا أواخر شهر أغسطس الماضى، ومخالفة قانون التظاهر، لجلسة 5 مارس المقبل للنطق بالحكم.

يذكر أن محكمة جنح الساحل، برئاسة المستشار خالد طاهر، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضت يوم 30 أكتوبر الماضى، ببراءة 26 من أعضاء مجموعة مشجعى نادى الزمالك المعروفة بـ"وايت نايتس"، من تهمة التورط فى أحداث العنف، التى وقعت بمنطقة شبرا أواخر شهر أغسطس الماضى، ومخالفة قانون التظاهر.

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