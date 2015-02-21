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ضبط عاطل ضرب أوكرانية وسرق شقتها بالغردقة

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ضبط عاطل ضرب أوكرانية وسرق شقتها بالغردقة ضبط عاطل ضرب أوكرانية وسرق شقتها بالغردقة
ضبط رجال مباحث قسم أول الغردقة عاطل، متهم بضرب أوكرانية الجنسية وسرقة متعلقاتها الشخصية ولاب توب وتابلت من شقتها بمنطقة مبارك 2 بالكوثر بعد كسر بابها، وحرروا له المحضر اللازم قبل عرضه على النيابة، التى تولت التحقيقات.

تلقى اللواء حمدى الجزار، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من الرائد أحمد أنور، رئيس مباحث قسم أول الغردقة بتمكن قوة قادها الرائد أسامة مهران، معاون أول القسم، وشارك فيها النقيب حسن حماد، معاون مباحث من ضبط "رمضان. ح. ح" 27 سنة عاطل ومقيم فى إمبابة بالجيزة، لاتهامه بالتعدى على سائحة أوكرانية الجنسية وكسر باب شقتها، والتسبب فى إصابتها بكسور متفرقة وسرقة متعلقاتها الشخصية ولاب توب وتابلت.

استعان رجال المباحث بكاميرات مدخل العمارة، التى تقطن بها الأوكرانية، وتعرفوا على المتهم، بمعاونة خاله،" أحمد. س.م " 40 سنة عاطل، ومقيم فى إمبابة، والذى كان يراقب له الطريق خارج العمارة، فداهموهما وألقوا القبض على المتهم الأول وبإحالته للنيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وطالبت بضبط المتهم الثانى.

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مصر 365