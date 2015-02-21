استشارى أطفال: الرضاعة الطبيعية تقى الطفل من السمنة والأم من سرطان الثدى

الرضاعة الطبيعية على الرغم من فائدتها الكبيرة إلا أن الكثير من السيدات يلجأن للرضاعة الصناعية اعتقادا منهن أنها تحافظ على رشاقتهن، وعلى صحة الثدى، لكن الجانب الطبى أثبت أن الرضاعة الطبيعية لها العديد من الفوائد الصحية على صحة الأم والطفل.

ويوضح الدكتور رفيق شوقى عطا لله استشارى طب الأطفال أن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية يكونون أقل عرضة للإصابة ببعض الأمراض منها أمراض الجهاز الهضمى كالإسهال، والقىء، وأمراض الشعب الهوائية، كما أنهم أقل عرضة لمتلازمة الموت المفاجئ، ويكون تطورهم الإدراكى أسرع من غيرهم، ويكون أقل عرضة للإصابة بالسمنة فى الكبر وارتفاع ضغط الدم والكولسترول والحساسية الصدرية والسكر من النوع الثانى.

يستكمل الدكتور رفيق شوقى عطا لله استشارى طب الأطفال أن بالنسبة لفائدة الرضاعة الطبيعية للأم، فتجعلها أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدى والمبيض ومرض السكر من النوع الثانى واكتئاب ما بعد الولادة، لافتا إلى أن الأمهات اللاتى يلجأن للرضاعة الطبيعية يكن أسهل وأسرع فى فقد أوزانهن وفقد سعرات حرارية أثناء الرضاعة الطبيعية، ومن هنا تمثل الرضاعة فائدة كبيرة على صحة الأم والطفل، لأنها تقى من الإصابة بالأمراض الفيروسية والمناعية وغيرها من الأمراض التى يتعرض لها طفل الرضاعة الصناعية.