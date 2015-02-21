علاج البواسير نهائيا يعتمد على التدخل الجراحى

قد يلجأ بعض الأشخاص المصابين بالبواسير إلى استخدام الأدوية والمراهم لعلاجها، دون أن يلجأوا إلى التدخل الجراحى.

يقول الدكتور حسين عامر حسن استشارى الجراحة العامة، إن لجوء المرضى المصابين بالبواسير، إلى استخدام المراهم والكريمات اعتقادا منهم أنها علاج للمرض خطأ شائع، لأن هذه الأدوية تؤجل فقط إجراء التدخل الجراحى وتخفف من الألم وكلما طالت مدة العلاج غير الجراحى زادت نسبة المضاعفات التى يتعرض لها المرضى.

يتابع د. حسين أن التدخل الجراحى لعلاج البواسير يتم من خلال إزالة الأوردة التى حدث بها انتفاخ نهائى، وفى هذه الحالة لا يعود المرض مرة أخرى، أما فى حالة استخدام الأدوية الموضعية فهى تقوم فقط بتسكين الألم وتقليل أعراض المرض.

ويوصى الطبيب أن بعد إجراء العملية الجراحية يجب اتباع بعض النصائح حتى لا يعود المرض مرة أخرى، ومنها علاج بعض الأمراض المسببة للبواسير، كالإمساك المزمن أو التقليل من الأكلات الحريفة، وأيضا الأمراض التى ينتج عنها الكحة المزمنة التى تضغط على الشرايين والأوردة المتواجدة فى آخر قناة الشرج.

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