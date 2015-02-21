قاضى"عمليات رابعة": هى البلد مش مستقرة حاليا وهتستقر لو "مرسى" رجع؟!

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".

وقال المحامى أحمد حلمى عن المتهم 21 و28، أن الوضع الراهن بالبلاد أصبح متشابكا إلى حد كبير، فى ظل حالة الشحن الإعلامى المتواجدة ضد جماعة الإخوان.

وتابع الدفاع أن الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان سبق وأن نادى بالتمسك بمبدأ السلمية، مضيفا أن البلد تعيش فى حالة من الاضطراب، فى ظل تنازع أطياف الشعب بمختلف توجهاته، وتزامنًا مع الأزمة الليبية التى ألقت بظلالها على البلاد مؤخرًا، ورد رئيس المحكمة ساخرًا من قول الدفاع: هى البلد مش مستقرة حاليًا، وهتستقر لو مرسى رجع؟!