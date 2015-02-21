أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

قاضى"عمليات رابعة": هى البلد مش مستقرة حاليا وهتستقر لو "مرسى" رجع؟!

Google+ Print
قاضى"عمليات رابعة": هى البلد مش مستقرة حاليا وهتستقر لو "مرسى" رجع؟! قاضى"عمليات رابعة": هى البلد مش مستقرة حاليا وهتستقر لو "مرسى" رجع؟!
استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".

وقال المحامى أحمد حلمى عن المتهم 21 و28، أن الوضع الراهن بالبلاد أصبح متشابكا إلى حد كبير، فى ظل حالة الشحن الإعلامى المتواجدة ضد جماعة الإخوان.

وتابع الدفاع أن الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان سبق وأن نادى بالتمسك بمبدأ السلمية، مضيفا أن البلد تعيش فى حالة من الاضطراب، فى ظل تنازع أطياف الشعب بمختلف توجهاته، وتزامنًا مع الأزمة الليبية التى ألقت بظلالها على البلاد مؤخرًا، ورد رئيس المحكمة ساخرًا من قول الدفاع: هى البلد مش مستقرة حاليًا، وهتستقر لو مرسى رجع؟!

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365