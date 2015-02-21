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استئناف جلسة محاكمة مرسى وقيادات الإخوان فى قضية "الهروب الكبير"

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استئناف جلسة محاكمة مرسى وقيادات الإخوان فى قضية "الهروب الكبير" استئناف جلسة محاكمة مرسى وقيادات الإخوان فى قضية "الهروب الكبير"
استئنفت الدائرة "15" بمحكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون والمعروفة إعلامياً بـ"الهروب الكبير"، بعد رفعها للاستراحة وأداء صلاة الظهر.

وواصل المحامى كامل مندور استكمال مرافعته عن الرئيس الأسبق محمد مرسى، حيث طالب رئيس المحكمة من الدفاع، أن يستطرد فى الجزئية الخاصة بزوال صفة رئيس الجمهورية.

وفى نفس السياق، يدفع مندور بعدم الاختصاص الولائى للمحكمة وبطلان أمر الإحالة وبطلان التحقيقات طبقا لدستور 2014، مؤكداً أن النصوص هى نفسها بدستور 2012، كما دفع ببطلان جميع إجراءات المحاكمة لمخالفتها النص التشريعى.

ويحاكم فى القضية الرئيس المعزول محمد مرسى و130 متهما من ضمنهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وآخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى، وبسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.

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