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"القضاء الإدارى" يفصل فى طعون "أمناء الشرطة الملتحين" ٢٣ مايو

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"القضاء الإدارى" يفصل فى طعون "أمناء الشرطة الملتحين" ٢٣ مايو "القضاء الإدارى" يفصل فى طعون "أمناء الشرطة الملتحين" ٢٣ مايو
قررت الدائرة التأديبية الرئاسية بمجلس الدولة حجز الطعون المقامة من عدد من أمناء وأفراد الشرطة بوزارة الداخلية، التى طالبوا فيها بوقف قرار إحالتهم إلى مجلس تأديب، وعودتهم إلى العمل بسبب إطلاق لحيتهم، للحكم بجلسة ٢٣ مايو المقبل.

وأشار الضباط الملتحين فى طعونهم إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ قانونى، لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة.

وأكد عدد من أمناء الشرطة على مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية، التى أكدت على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها ، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية.

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