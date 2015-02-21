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قاضى "الهروب الكبير" يستعجل خطاب الداخلية بشأن إخلاء سبيل "34" متهما

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قاضى "الهروب الكبير" يستعجل خطاب الداخلية بشأن إخلاء سبيل "34" متهما قاضى "الهروب الكبير" يستعجل خطاب الداخلية بشأن إخلاء سبيل "34" متهما
استعجلت محكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون والمعروفة إعلامياً بـ"الهروب الكبير" خطاب وزارة الداخلية الخاص بقرار إخلاء سبيل قيادات جماعة الإخوان، والمعروفة بـجماعة الـ34، وأكد ممثل النيابة ضياء عابد أنهم بصدد مخاطبة الداخلية مرة أخرى للحصول على طلب المحكمة، فعقّب قاضى الجلسة مؤكدا أن هذا الخطاب ضرورى الحصول عليه فى أقرب جلسة قادمة.

وكان قد قدم دفاع قيادات الإخوان، خلال جلسات مرافعتهم، حافظة مستندات احتوت على أسطوانة مدمجة للواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالى، واللواء محمود وجدى، وهم يؤكدون صدور قرار بإخلاء سبيل المتهمين، كما قدموا عددا من النسخ للصحف القومية الثلاث وبها خبر إخلاء سبيل قيادات الإخوان الـ34.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى، بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.

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مصر 365