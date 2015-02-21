تأجيل نظر دعوى عزل الحارس القضائى لنقابة المهن التعليمية لـ28 مارس

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، تأجيل الدعوى التى تطالب كلا من نقيب نقابة المهن التعليمية بصفته ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى التضامن والتربية والتعليم بعزل الحارس القضائى الخاص بنقابة المهن التعليمية لجلسة 28 مارس للإعلان.

وكان عادل أبو النور عبد العظيم وعلى كامل عبدالمجيد أعضاء بنقابة المهن التعليمة، قد أقاما دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة للمطالبة بعزل الحارس القضائى "على فهمى" بصفته الحارس القضائى لنقابة المهن التعليمية بموجب الحكم رقم 48 مستعجل القاهرة والمؤيد بالاستئناف رقم 668 لسنة 2014، وذلك لمخالفته لقانون حكم الحراسة وإساءة مأموريته المكلف بها وخروجه عن حدود المأمورية التى كلف بها بحكم الحراسة القضائية بما يضر بمصالح وأموال النقابة، مطالبين باستبداله بحارس آخر تعهد إليه حراسة النقابة قضائيًا.