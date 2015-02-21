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وفاة متهم داخل سجن المنصورة العمومى إثر إصابته بأزمة قلبية

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وفاة متهم داخل سجن المنصورة العمومى إثر إصابته بأزمة قلبية وفاة متهم داخل سجن المنصورة العمومى إثر إصابته بأزمة قلبية
توفى نزيل بسجن المنصورة العمومى، اليوم السبت، إثر إصابته بأزمة قلبية.

تلقى اللواء سعيد محمد شلبى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور سجن المنصورة العمومى بوفاة عادل يوسف عبد السلام 55 عاما بسبب إصابته بأزمة قلبية.

وكان النزيل يعانى من مشاكل فى الكبد، وتم استدعاء الفريق الطبى بالسجن والذى أكد وفاته، وبالعرض على الطب الشرعى أكد أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.

يذكر أن السجين محكوم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات فى قضايا عنف قضى منه سنة ونصف السنة، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التى أمرت بتسليم جثمانه إلى عائلته.

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مصر 365