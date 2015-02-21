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ضبط راكب مصرى بمطار القاهرة حاول تهريب أدوية ومبيدات حشرية من السعودية

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ضبط راكب مصرى بمطار القاهرة حاول تهريب أدوية ومبيدات حشرية من السعودية ضبط راكب مصرى بمطار القاهرة حاول تهريب أدوية ومبيدات حشرية من السعودية
تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، من ضبط راكب مصرى قادم من حاول تهريب كمية من الأدوية ومبيدات حشرية بقيمة 150 ألف جنيه وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة للطيران القادمة من السعودية اشتبه رجال الجمارك برئاسة صبحى ربيع ومدير الوردية محمد عبد ربه فى الراكب "م.ع" الذى حاول أن يستغل زحمة العمرة لتهريب المضبوطات من الصالة الموسمية وبتفتيش حقائبه عثر على ٨٠٠ علبة فيتامينات و١٠٠ علبة مبيدات حشرية زراعية بقيمة 150 ألف جنيه، تم القبض عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

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مصر 365

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