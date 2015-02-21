العثور على رفات طفل داخل حفرة بأرض صحراوية بالمنيا

عثر أهالى مركز ملوى بطريق قرية البرشا جنوب محافظة المنيا، اليوم السبت، على رفات لجثة داخل حفرة بأراضى صحراوية بالمنيا.

تلقى اللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى يفيد العثور على رفات أحد الأشخاص داخل حفرة يرتدى كامل ملابسه، وبالانتقال والفحص تبين وجود عظام داخل حفرة بأرض صحراوية، يرتدى ملابسه عبارة عن بدلة تدريب أسفلها (بلوفر)، وتبين أن الجثة لطفل يدعى محمد هشام شارف 5 سنوات من ملوى، والمبلغ بغيابه بتاريخ 19 يناير 2013، والمسجل عنها المحضر رقم 318/2013، وباستدعاء هشام شارف عبد الحكيم 34 سنة بقال، ومقيم بذات الناحية، تعرف على الجثة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى الحادث.

وتم إخطار المعمل الجنائى لأخذ العينة لتحديد البصمة الوراثية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

وأخطرت النيابة للتحقيق والتى أمرت بسرعة التحرى عن ظروف الواقعة وملابساتها، وتحديد الجناة وضبطهم.