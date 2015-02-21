تجديد حبس عامل 15 يوما ضبط بحوزته ورقتى أفيون و17 قطعة حشيش بسوهاج

أمر المستشار شريف ممدوح رئيس محكمة جنح مركز سوهاج وسكرتارية عادل عبد الدايم بتجديد حبس المتهم خالد – ح – ع 49 سنة عامل ومقيم بدائرة مركز سوهاج 15 يوما على ذمة التحقيق بعد اتهامه بالاتجار فى الأفيون والحشيش بدائرة المركز.

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج عن قيام المتهم بالاتجار فى الأفيون والحشيش بدائرة المركز وترويجها على عملائه.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته ورقتين سلوفانية من الأفيون وعدد 17 قطعة من الحشيش كانت معدة للبيع.

وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.