وصول المتهمين فى قضية "الهروب الكبير" إلى أكاديمية الشرطة

وصل منذ الصباح الباكر إلى أكاديمية الشرطة، المتهمون المحبوسون على ذمة قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون، أثناء "جمعة الغضب"، فى الثامن والعشرين من يناير 2011 والمعروفة إعلامياً بـ "الهروب الكبير ".

وكان على رأس رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين .

تم نقل المتهمين من مقر محبسهم بسجن طرة عن طريق السيارات المصفحة والمدرعات، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الامن بالشرطة والجيش.

تنظر القضية بمحكمه جنايات شمال القاهرة الدائرة " 15 " برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا، فى جلسة محاكمتهم مع الرئيس المعزول محمد مرسى وأخرين من قيادات جماعة الإخوان الارهابيةوأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى .

>.

>