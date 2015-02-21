"حماية المستهلك": ضبط مكملات غذائية مجهولة المصدر فى صيدليات كبرى

شن جهاز حماية المستهلك حملة على محلات بيع المكملات الغذائية بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية والإدارة المركزية لشئون صحة البيئة بوزارة الصحة، وذلك بعد رصد انتشار هذا النوع من التجارة بطريقة غير شرعية، وعدم الحصول على تراخيص من الجهات المعنية، ومعظم المنتجات مهربة ومجهولة المصدر.

وأوضح اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز فى تصريحات صحفية، أنه تم إعداد خطة للمرور على عدد من المناطق واستهداف تلك المحلات للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للبيع حفاظاً على صحة وسلامة شريحة كبيرة من شباب المستهلكين الذين يستهويهم هذه الأنواع من المكملات الغذائية بهدف المساهمة فى بناء عضلات الجسم.

وأضاف يعقوب، أن الحملة تمكنت من ضبط محل بالمهندسين أثناء عرضه للبيع 95 منتجا من منتجات المكملات الغذائية من أنواع مختلفة مثلAmino freak ,Amino pump ,Carb control ,Essential Zinc ,Dextros, Slimming bomb , Carnitine Care , CLA Green Tea ,Hardcore Whey , Diet Fuel ,Protein Delite غير الحاصلة على تصريح المعهد القومى للأغذية وبدون فواتير تثبت مصدرها ومشروعية حيازتها، وتم تحرير المحضر رقم 2758 لسنة 2015 جنح العجوزة.

كما تم ضبط محل بمدينة نصر أثناء عرضه للبيع عدد 51 صنفا من المكملات الغذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات توضح بلد المنشأ أو الشركة المنتجة باللغة العربية وبدون فواتير تثبت مصدرها ومشروعية حيازتها، وهذه المنتجات فى هيئة برطمانات تحتوى على أقراص وبودرة وتحمل أسماء مثل (Vitafemme,king,Tropinol XP,Chromium Picolinate ,Green Coffee Bean , Super HD, Liver Detoxifier , Test Freak , Ripped Freak ,Whey Oats ) وتم تحرير المحضر رقم 4925 لسنة 2015 جنح مدينة نصر أول.

وأوضح "يعقوب" أن الحملات تمكنت من ضبط محل بالمهندسين أثناء عرضه للبيع عدد 24 صنفا من المكملات الغذائية غير المسجلة وغير المصرح بتداولها ومجهولة المصدر تحمل أسماء مثل (Stak ,Mstak ,Pak ,Ultra pure Glutamine ,Platium Whey , Muscle Infusion cookies , Hyperfx , Calcore ,muscle infusion vanilla ).

كما تم ضبط فرع آخر للمحل بالزمالك أثناء عرضه للبيع 32 صنفا من أنواع المكملات الغذائية غير المسجلة بوزارة الصحة وغير المصرح بتداولها، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة للتصرف.

كما تم ضبط 42 صنف مكملات غذائية مجهولة المصدر بالعجوزة وتبين أن المكان المخصص لبيعها داخل صالة جيم مخصص لصالح شركة تستخدم أسماء باللغة الإنجليزية بادعاء أنها مصنعة بالولايات المتحدة مثل (Ripped Freak ,Tribulus Bro ,Eipo 6 black ) وتم تحرير المحضر رقم 2878 لسنة 2015 جنح الدقى.

كما تم ضبط 32 صنفا من المكملات الغذائية غير المسجلة ومجهولة المصدر بمخزن صيدلية كبرى بالمهندسين بالإضافة إلى أدوية غير مصرح بتداولها فى مصر مثل ( Lipo 6 black , via prost ,Emergen , Warfarin , Artenol , Arginine powder , Day fat burn , Super carbo blast وتم تحرير المحضر رقم 2786 لسنة 2015 جنح العجوزة.

وقال "يعقوب" إن الجهاز قد خاطب المعهد القومى للتغذية للإفادة عن بيان المكملات الغذائية المسجلة لدى المعهد لكونه الجهة المختصة بتسجيل الأغذية الخاصة ومنحها التراخيص حتى يتم تصنيعها وتسويقها أو تصديرها، كما أن المعهد هو الجهة المختصة بتحليل العينات الغذائية الواردة من الخارج عن طريق الجمارك وتحديد إمكانية دخولها البلاد من عدمه، وقد تضمن رد المعهد قائمة بـ139 منتجا مسجلا حتى الشهر الحالى، أما المنتجات التى تم ضبطها ضمن الحملات التى قام بها الجهاز فلم تمر بالاختبارات والتحاليل التى يجريها المعهد القومى للتغذية للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية القياسية بالمخالفة لنص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية والذى يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأى طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة.