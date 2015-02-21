ضبط 38 محكوما عليهم و156 مخالفة مرورية فى شمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء اليوم السبت، فى بيان أمنى لها عن تمكن القول الأمنى التابع لقسم شرطة نخل من ضبط جوال بداخلة كمية من نبات البانجو وزنت حوالى 5 كيلوا جرام.

وضبط عدد (38 ) محكوما عليهم بينهم (19) محكوما عليه فى جنح الحبس الجزئى، (2) محكوم عليه فى جنح الحبس المستأنف، (10) محكوم عليه فى جنح الغرامات الجزئية، (7) محكوم عليه فى جنح المخالفات .

وتمكن ضابط قسم مباحث التموين بالاشتراك وإدارة تموين العريش من ضبط عدد (4) قضية تموينية (عدم حمل شهادة صحية - عدم الإعلان عن أسعار.

وضبط عدد ( 156 ) مخالفة مرورية متنوعة خلال الــ 24 ساعة الماضية.