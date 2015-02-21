تنفيذ الأحكام بالقاهرة تقبض على 3 هاربين من أحكام بقضايا مخدرات وهتك عرض

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة فى القبض على عاطلين وعامل هاربين من تنفيذ أحكام قضائية فى قضايا مخدرات وهتك عرض، تحرر محضر لكل واقعة، وجار عرضهم على النيابة العامة لاتخاذ اللازم قبلهم.

كانت قد تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة القاهرة الجديدة ثالث من القبض على "هشام.ف.إ" 28 سنة عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 649/408 لسنة 2012م القاهرة الجديدة "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن المؤبد، وتمكنت أيضا قوة من وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة من القبض على "محمد.ف.ح" 34 سنة عامل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 30593/2472لسنة 2013م بلبيس "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن 15 سنة.

وتمكنت كذلك قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق من القبض على "علاء.ب.م" 34 سنة عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 1560/1455لسنة 2014م الحدائق "هتك عرض"، والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات، وجار عرضهم على النيابة العامة لاتخاذ اللازم قبلهم.