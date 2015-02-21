القبض على 8 تجار مخدرات بحوزتهم كمية حشيش وبانجو وهيروين بالقاهرة

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى القبض على 8 تجار مخدرات بحوزتهم كميات من البانجو والحشيش والهيروين والأقراص المخدرة، بقصد الاتجار بها فى مناطق متفرقة بالعاصمة، تحرر محضر لكل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول قد تمكنت من القبض على "إبراهيم.ع.ج" 22 سنة سائق، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 500 جرام بقصد الاتجار، ومبلغ مالى 220 جنيها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4078/68 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة من القبض على "رامى.إ.م" 30 سنة عاطل، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 700 جرام بقصد الاتجار ، ومبلغ مالى 100 جنيه، وسلاح أبيض "مطواة"، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4021 لسنة 2015م جنح حلوان، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقد تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق من القبض على "إسلام.ح.م" 26 سنة، و"محمد.ا.ح" 28 سنة عاطلين، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 70 جراما بقصد الاتجار، ومبلغ مالى 325 جنيها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2573 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكنت قوة من إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعين كمين مسطرد من القبض على "رضا.م.ع" 34 سنة عاطل، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 55 جراما بقصد الاتجار، ومبلغ مالى 300 جنيه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3413 لسنة 2015م جنح المطرية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم القبض على "مجدى.م.م" 29 سنة عاطل، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 23 جراما بقصد الاتجار، ومبلغ مالى 75 جنيها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3411 لسنة 2015م جنح المطرية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة المطرية من القبض على كل من "سيد.م.م" 41 سنة ، و"محمد.إ.م" 28 سنة عاطلين، وبحوزتهما 360 قرصا مخدرا بقصد الاتجار، ومبلغ مالى 115 جنيها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2322 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.