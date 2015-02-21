مجهولون يحرقون سيارة راعى كنيسة دلجا بالمنيا

قال القس أيوب يوسف، كاهن مطرانية الأقباط الكاثوليك بالمنيا وراعى كنيسة دلجا، إن مجهولين أشعلوا النيران فى سيارته الخاصة أثناء توقفها أمام كنيسة دلجا فجر اليوم.

وتلقى اللواء أسامة متولى، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز ديرمواس، يفيد تلقيه بلاغ من القس أيوب يوسف راعى كنيسة دلجا، يتضمن قيام مجهولين بإشعال النار فى سيارته الخاصة، والتى تحمل رقم (5789 ى ع ج)، أثناء توقفها أمام مبنى كنيسة دلجا.

بالانتقال والفحص تبين أن السيارة تفحمت تمامًا، وأن النار امتدت إلى كل أجزائها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لإلقاء القبض على المتهمين فى الواقعة.