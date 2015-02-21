اليوم.. نظر تجديد حبس متهم بالدجل والنصب والتحرش بسيدة بشبرا

ينظر اليوم السبت قاضى المعارضات بمحكمة جنح شبرا تجديد حبس "م .ع غطاس" متهم بالدجل والنصب على سيدة عن طريق "الفيس بوك"، ومحاولة التحرش بها عقب استدراجها لمنزله بشبرا .

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم "م.ع غطاس" تعرف على السيدة "ه.ب" ربة منزل، وأقنعها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أنه سيدة ولديه القدرة على العلاج بالإنجيل، وقدرته على فك الأعمال والسحر، وحل مشاكلها الأسرية.

وأضافت التحقيقات أن المتهم دعا السيدة إلى المنزل لعمل جلسة علاج لها وفك الأعمال وعقب وصولها لمنزله اكتشفت أنه رجل وحاول التحرش بها، مما جعلها تهرب منه، حيث توجهت لقسم الشرطة واتهمته بالتحرش بها ومحاولة النصب عليها .