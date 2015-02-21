أخبار عاجلة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

اليوم.. نظر تجديد حبس متهم بالدجل والنصب والتحرش بسيدة بشبرا

Google+ Print
اليوم.. نظر تجديد حبس متهم بالدجل والنصب والتحرش بسيدة بشبرا اليوم.. نظر تجديد حبس متهم بالدجل والنصب والتحرش بسيدة بشبرا
ينظر اليوم السبت قاضى المعارضات بمحكمة جنح شبرا تجديد حبس "م .ع غطاس" متهم بالدجل والنصب على سيدة عن طريق "الفيس بوك"، ومحاولة التحرش بها عقب استدراجها لمنزله بشبرا .

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم "م.ع غطاس" تعرف على السيدة "ه.ب" ربة منزل، وأقنعها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أنه سيدة ولديه القدرة على العلاج بالإنجيل، وقدرته على فك الأعمال والسحر، وحل مشاكلها الأسرية.

وأضافت التحقيقات أن المتهم دعا السيدة إلى المنزل لعمل جلسة علاج لها وفك الأعمال وعقب وصولها لمنزله اكتشفت أنه رجل وحاول التحرش بها، مما جعلها تهرب منه، حيث توجهت لقسم الشرطة واتهمته بالتحرش بها ومحاولة النصب عليها .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365