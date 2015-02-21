ضبط موظف بـ"مصر للطيران" حاول تهريب أدوية عقب عودته من أداء العمرة

ألقت سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولى، القبض على أحد الموظفين بشركة مصر للطيران لمحاولته تهريب كمية كبيرة من الأدوية والڤيتامينات لدى عودته من الأراضى السعودية بعد أدائه لمناسك العمرة، لبيعها فى السوق المصرية والاستفادة من فارق السعر بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة.

وأوضح مصدر مطلع بالمطار، أن مأمور الجمرك مصطفى دولة اشتبه فى الراكب، وبتفتيشه بمعرفة جمعة إبراهيم بإشراف رئيسا الوردية عبد الرحيم عبد الهادى وزكريا عبد العزيز، تبين إخفاؤه لكميات كبيرة من الأدوية قدرت بنحو 200 ألف جنيه.

أمر أحمد حسن عبد المجيد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار، بتحرير محضر بالواقعة وحفظ المضبوطات بوديعة الجمرك.