أخبار عاجلة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط موظف بـ"مصر للطيران" حاول تهريب أدوية عقب عودته من أداء العمرة

Google+ Print
ضبط موظف بـ"مصر للطيران" حاول تهريب أدوية عقب عودته من أداء العمرة ضبط موظف بـ"مصر للطيران" حاول تهريب أدوية عقب عودته من أداء العمرة
ألقت سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولى، القبض على أحد الموظفين بشركة للطيران لمحاولته تهريب كمية كبيرة من الأدوية والڤيتامينات لدى عودته من الأراضى بعد أدائه لمناسك العمرة، لبيعها فى السوق المصرية والاستفادة من فارق السعر بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة.

وأوضح مصدر مطلع بالمطار، أن مأمور الجمرك مصطفى دولة اشتبه فى الراكب، وبتفتيشه بمعرفة جمعة إبراهيم بإشراف رئيسا الوردية عبد الرحيم عبد الهادى وزكريا عبد العزيز، تبين إخفاؤه لكميات كبيرة من الأدوية قدرت بنحو 200 ألف جنيه.

أمر أحمد حسن عبد المجيد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار، بتحرير محضر بالواقعة وحفظ المضبوطات بوديعة الجمرك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي