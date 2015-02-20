موجز الصحافة المحلية.. إعلان كشوف المرشحين للبرلمان غدا

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، وكان أبرزها ما نشرته جريدة "اليوم السابع" بعنوان "إعلان كشوف المرشحين للبرلمان غدا"، حيث دعت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس المرشحين، ممن تقدموا بأوراقهم لانتخابات مجلس النواب، سواء على القوائم أو المقاعد الفردية، ولم يستوفوا بعض الأوراق، إلى الإسراع بتقديمها إلى لجنة المحافظة المختصة، خاصة ما يتعلق منها بالتقارير الطبية التى لم يقدمها – بحسب اللجنة – 509 مرشحين ضمن أوراق التقديم حتى مساء أمس الأول، مضيفا فى تصريحات أمس أن اللجنة ستقوم غدا، الأحد، بإعلان كشوف بأسماء من تم قبولهم من المرشحين.

وأبرزت صحيفة "الأهرام، تأكيد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المجلس التنفيذى لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، أن الملاحة فى القناة آمنة تماما، وأن القوات المسلحة قادرة على تأمين السفن العابرة ضد أى اعتداءات، وقال فى حوار لـ"الأهرام" إن أى محاولة لإغلاق باب المندب معناها قيام حرب عالمية لأنه معبر يتعلق بمصالح العالم ويؤثر على حركة التجارة العالمية بين المشرق والمغرب، وأشار إلى أنه دعا رجال الأعمال والشركات الفرنسية خلال زيارته باريس إلى الاستثمار فى مشروع تنمية قناة السويس والمشاركة فى القمة الاقتصادية بشرم الشيخ، مؤكدا أنه وجد استجابة كبيرة من الشركات الفرنسية.

وأكد مصدر أمنى لصحيفة "الأخبار"، إحباط الأجهزة الأمنية عملية إرهابية لمجموعة داعش بالقرب من الحدود المصرية، وقال إن الأجهزة تمكنت فجر أمس من إلقاء القبض على أربعة من داعش، وتصفية 12 من هذه الجماعة الإرهابية، أثناء زرع عبوات ناسفة بالقرب من معبر السلوم البرى، بعد تبادل لإطلاق النيران من الجانبين، وعثر بحوزتهم على كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة، واعترفوا على مكان وجود عدد من الصواريخ وعربات للدفع الرباعى عبر "المنطقة سال"، الواقعة على بعد 6 كيلو مترات من الصحراء الغربية.

وعلمت صحيفة "المصرى اليوم" من تصريحات خاصة للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستتخذ قرارها النهائى بشأن عودة الدورى العام من عدمها فى اجتماعها المقبل يوم الاربعاء، مؤكدا أن القرار سيحدث بناء على توافق مجلس الوزراء حول هذا الموضوع، أخذا فى الاعتبار العامل الأمنى، وشدد رئيس الوزراء على أن البلد مستهدف، وهو ما يتطلب أن يكون القرار مدروسا، خاصة أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية ومؤتمر اقتصادى دولى مهم، وأن الحدثين يراقبهما العالم أجمع.

كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ"الشروق"، أن الاثنتى عشرة ساعة التى فصلت بين صدور بيان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى عبد المجيد الزيانى، والذى يرفض فيه اتهام مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية لقطر، بدعم الإرهاب صباح مساء الأول، وصدور بيان آخر ينفى فيه الإدلاء بأية تصريحات بخصوص مصر، وتأكيده على دعم مجلس التعاون الخليجى بأية تصريحات بخصوص مصر، وتأكيده على دعم مجلس التعاون الخليجى لمصر وتأييد كل إجراءاتها ضد الإرهاب، وشهد تحركات دبلوماسية محمومة فى القاهرة وعدد من عواصم الدول الخليج الرئيسية لاحتواء الأزمة.

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