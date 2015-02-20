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"الخارجية": تسفير 192 مصريا جوا من مطار جربا التونسى إلى القاهرة

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"الخارجية": تسفير 192 مصريا جوا من مطار جربا التونسى إلى القاهرة "الخارجية": تسفير 192 مصريا جوا من مطار جربا التونسى إلى القاهرة
صرح السفير عمرو معوض، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، إنه تم بالتنسيق بين وزارة الخارجية وشركة للطيران، تسفير 192 من المصريين جوا من مطار جربا بتونس، وستصل الرحلة إلى القاهرة مساء اليوم.

وفى هذا الإطار، أكد السفير معوض على التنسيق فيما بين البعثة المصرية المتواجدة، عند منفذ رأس جدير والسلطات المعنية سواءً فى الجانب الليبى أو التونسى.

كما شدد على ضرورة التزام المصريين المقيمين فى ليبيا بعدم التحرك إلا للضرورة القصوى وبشكل فردى، وأهاب بهم توخى أقصى درجات الحيطة والحذر، مؤكدا على أن غرفة العمليات بالقطاع القنصلى مستمرة فى تلقى أية استفسارات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

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