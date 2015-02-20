وفد دولى للفنون يزور المنيا لمساعدة أسر شهداء ليبيا بمشروعات صغيرة

استقبل محافظ المنيا اللواء صلاح الدين زيادة، اليوم الجمعة، وفدًا من منظمة الأمم المتحدة للفنون "يونارتس"، حيث سيقوم الوفد بتقديم واجب العزاء لأسر وأهالى شهداء الإرهاب الغاشم من أبناء المحافظة، كما سيبحث الوفد تقديم دعم ومساعدات فى صورة مشروعات صغيرة لتُعين أسر الشهداء على الحياة بعد فقدان عائلهم بهدف وضع حلول عملية لتنمية قرى الشهداء.

ضم الوفد عددًا من رجال الأعمال والفنانين والإعلاميين ورموز العمل العام، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئات ومنظمات منها منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.

وأكد المحافظ - فى تصريحات، خلال استقباله لوفد المنظمة- أن مصر أثبتت أنها قادرة وقوية ولا يستطيع أحد أن يكسر إرادتها وعزيمتها، موضحًا أن الشعب بوحدته مع الجيش يصنعون أعظم ملحمة، معربًا عن شعوره بالفخر والانتماء لهذا البلد.

وتابع قائلاً "لا تفاوض ولا سياسة مع الإرهابيين"، موضحًا أن الآلام ما زالت تغمرنا ولكن من الضرورى التركيز حاليًا على الآمال لتنمية بلدنا، مضيفًا أن المحافظة ستستضيف يومى 25-26 من الشهر الجارى مؤتمرًا اقتصاديًا لبحث فرص الاستثمار فى إقليم شمال الصعيد، للعمل على فتح المجال لتوفير فرص عمل للشباب فى المرحلة القادمة لمساعدة أبنائنا فى الحياة والاستقرار فى وطنهم بعيدًا عن المخاطرة بأرواحهم.

من جانبه، قال الدكتور نبيل رزق المدير الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للفنون فى الشرق الأوسط وأفريقيا ورئيس الوفد- فى تصريح اليوم- إن الزيارة تستهدف تقديم واجب العزاء لأهالى الشهداء ودراسة وبحث الحلول العملية لتقديم مساعدات لأسر الشهداء، وإيمانًا من المشاركين بأهمية نبذ العنف والإرهاب والتعصب بكافة أشكاله والحث على السلام والتعايش السلمى بين البشر.