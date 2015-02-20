محافظ الشرقية: "الفساد سبب ما وصلنا إليه ومش هنسكت على حد"

قال الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، إن المواطنين فى حاجة إلى الشعور بأن هناك حراكا على أرض الواقع، موضحاً أن هدفه من خلف حركة التنقلات على رؤساء المجالس المحلية فى المحافظة هو أن يشعر المواطنون من المحافظة أن هناك حركة عملية تحدث على الأرض.

وأكد محافظ الشرقية، فى تصريح تليفزيونى اليوم الجمعة، أنه لا يخجل من الحديث عن الفساد لأنه سبب ما وصلت إليه الظروف فى البلاد، موجهاً كلامه إلى الفاسدين قائلا "اللى بيشتغل بفساد ابدأ فوق لأننا مش ساكتين ومش هنسكت على حد".

ونوه محافظ الشرقية، إلى توفر وسائل التواصل مع المواطنين الممثلة فى صفحة المحافظة والبريد الإلكترونى و"فيس بوك"، مؤكدا وجود تفاعل تام ورقابة من كل ناحية، ووجود موقف حاد ضد كل من يلعب فى طريق ضد اتجاه الدولة.