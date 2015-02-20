محافظ أسوان: افتتاح العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية خلال 2015

أكد محافظ أسوان مصطفى يسرى أنه لن يبدأ العمل من الصفر وأن عام 2015 سيشهد افتتاح ونمو العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية، قائلا: "قريبا سيتم افتتاح أعمال التطوير والتجديد بكوبرى أسوان الملجم ليعود كما كان مقصدًا سياحيًا مهمًا وعلامة سياحية بارزة ولوحة جمالية بمدخل مدينة أسوان فوق نهر النيل بجانب تشغيل عروض الصوت والضوء مما سينعكس على الحركة السياحة الوافدة".

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن أفواج السياحة الصينية سيزيد معدل زيارتها لأسوان عبر رحلات طيران مباشر من الصين لأسوان، قائلا: "على مدار الأشهر المقبلة طبقًا للبرتوكول الموقع أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين، والذى بدأت بشائره بـ3 رحلات طيران شارتر أسبوعيا ثم تصل تدريجيًا إلى 8 رحلات فى الأسبوع، وهو الذى يتواكب مع انتعاش حركة السياحة الخارجية بنسبة 50%، والداخلية بنسبة 100%".

وأكد محافظ أسوان أنه قريبًا سيقوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بافتتاح من خلال الفيديو كونفرانس كوبرى المحاميد العلوى شمال مركز إدفو، وذلك ضمن مجموعة من المشروعات التى تم الانتهاء منها على مستوى الجمهورية حيث إن كوبرى المحاميد مخصص للسيارات والمشاة بتكلفة بلغت 127 مليون جنيه. ويقام فوق مزلقان المحاميد بمركز إدفو، وكذلك جار العمل فى إنشاءات كوبرى الشيخ عيسى الذى يقام على مزلقان الجزيرة لتحقيق الربط بين الجانبين الشرقى والغربى لمدينة أسوان وتحقيق سيولة مرورية بالمنطقة وبلغت تكلفته 102 مليون جنيه وبطول 900 متر وعرض 14 مترا والمقرر الانتهاء منه يوم 30 يونيو المقبل.