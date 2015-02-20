وفد من حزب النور يلتقى محافظ بورسعيد لاستعراض حل مشاكل المحافظة

زار وفد من من أمانة حزب النور بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، اللواء مجدى نصر الدين المحافظ الجديد، لتهنئته بالمنصب واستعراض عدد من المشاكل التى تعانى منها المحافظة.

وضم الوفد، بحسب بيان للحزب منذ قليل، كلًا من الدكتور محمود حجازى أمين النور ببورسعيد، والدكتورة صفاء التفاهنى، والدكتور حامد الدالى عضو مجلس الشورى السابق، وأمناء لجان الشباب والإعلام بأمانة الحزب بالمحافظة.

واستعرض وفد النور مشكلة الإسكان والمعوقات التى تواجه مشروع الإسكان التعاونى بشارع الأمين، وكذلك مشكلة المعديات وإعادة بناء متحف بورسعيد القومى وتطوير متحف ديلسبس وإعادة افتتاحه، كما ناقشوا مشكلة الصرف الصحى وعدم تسلم الشركة القابضة لعدد من المحطات حتى الآن، كما تم تقديم طلب لإنشاء مخبز بقرية الديبة غرب بورسعيد ومشكلة الصرف الصحى بمدرسة القابوطى.

وأشار اللواء مجدى نصر الدين – بحسب بيان النور – إلى أن المشكلات التى تعيق إتمام مشروع الإسكان التعاونى يأتى على رأسها قيام بعض المناطق عشوائية (عشش) على الأرض المخصصة للمشروع، ورفض بعض سكان عمارات السلام السريع إخلاء مساكنهم الصادر بحقها قرار إزالة والتى تدخل أرضها فى نطاق المشروع، لافتاً إلى أن المحافظة عرضت عليهم دفع إيجار سكن لمدة عام ثم بناء وحدات سكنية جديدة إلا أنهم ما زالوا يرفضون.

وأوضح أنه طلب من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس توفير قطع أرض تملكها الهيئة لبناء وحدات سكنية، والمساعدة فى البناء لحل الأزمة.

وقال، كما جاء فى البيان، إن وزير السياحة وافق على إعادة بناء متحف بورسعيد القومى، ولكن لا توجد ميزانية حاليا، حيث تبلغ تكلفة بنائه 120 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على إنشاء طريق موازٍ للممشى الحالى على شاطئ بورسعيد، وخطة لإنشاء مارينا لليخوت ومتحف للأحياء المائية، كما يجرى اختيار موقع مناسب لإنشاء حديقة حيوانات ببورسعيد، وتوفير مليون جنيه لتطوير وإعادة افتتاح متحف ديلسبس ضمن خطة الاهتمام بالسياحة الداخلية للمحافظة.

وعن مشكلة المعديات، أوضح نصر الدين أنه طلب من وزير النقل، ضرورة نقل كوبرى الفردان من موقعه الحالى إلى بورسعيد للربط بين بورسعيد بورفؤاد، لافتًا إلى أن الدعم المالى المطلوب هو السبب وراء توقفه.

وبخصوص مشكلة الصرف الصحى، أكد المحافظ تسليم المحطات للشركة القابضة مشددًا على أنه طالب بضرورة تطوير المحطات واعدًا أنه لن يوفر أى جهد من جانبه لحل جميع مشاكل أبناء المحافظة.