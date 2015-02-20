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مقتل عدد من عناصر القاعدة فى هجوم لطائرة بدون طيار فى "شبوة" اليمنية

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مقتل عدد من عناصر القاعدة فى هجوم لطائرة بدون طيار فى "شبوة" اليمنية مقتل عدد من عناصر القاعدة فى هجوم لطائرة بدون طيار فى "شبوة" اليمنية
أفادت مصادر إعلامية أن اليمن، أعلنت مقتل عدد من عناصر القاعدة فى هجوم لطائرة بدون طيار فى محافظة "شبوة" اليمنية.

وكانت جماعة أنصار الشريعة، التابعة لتنظيم القاعدة فى اليمن، أعلنت مسؤوليتها عن استهداف موكب قائد عسكرى كبير بعبوة ناسفة فى محافظة حضرموت جنوبى اليمن، اليوم الجمعة.

وأشار بيان نشرته الجماعة على حسابها بموقع "تويتر" إلى أن من سمتهم "المجاهدين" فجروا عبوة ناسفة أثناء مرور موكب اللواء عبد الرحمن الحليلى قائد المنطقة العسكرية الأولى فى منطقة "الغرفة" قادما من مدينة سيئون عاصمة وادى حضرموت ومتوجها إلى مدينة القطن.

وأكد البيان: اعطاب طقم (دورية عسكرية) كانت ضمن الموكب ومقتل وإصابة من كان على متنها، دون تحديد رقم القتلى والمصابين، ودون توضيح ما إذا كان الحليلى من بينهم أملا، غير أن شهود عيان قالوا فى وقت سابق إن المسؤول العسكرى نجا من محاولة الاغتيال.

ولم يوضح البيان، أسباب استهداف الحليلى لكنه اتهمه بالانتماء إلى من وصفه بالجيش المتحوث فى إشارة إلى، جماعة "أنصار الله" المعروفة بالحوثى.

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مصر 365