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7 نصائح للتخلص من السمنة بأسلوب صحى

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7 نصائح للتخلص من السمنة بأسلوب صحى 7 نصائح للتخلص من السمنة بأسلوب صحى
السمنة من أهم الأمراض التى تؤدى إلى الإصابة بمشاكل صحية عديدة لأصحابها، بخلاف أنها تعطى مظهرا غير لائق، وتؤثر على الثقة بالنفس.

وفى هذا السياق يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن للسمنة العديد من الأضرار على صحة الإنسان مثل ارتفاع ضغط الدم والإصابة بالسكر وأمراض القلب.

لذا يجب التخلص من الوزن الزائد بشكل مستمر، ولكن ذلك لا يعنى اتباع وسائل وأنظمة غذائية غير صحية أو حرمان الجسم من العناصر الهامة التى يحتاجها.

ويقدم د.محمد، بعض النصائح التى تساعد على التخلص من السمنة بدون حرمان ومنها:

1- الاهتمام بتناول خمس وجبات 3 رئيسية ووجبتين صغيرتين.
>2- عند الشعور بالجوع توقف عن تناول الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية، وتناول بدلا منها الخضراوات مثل والجرجير والخس والخيار.
>3- الامتناع عن إضافة فى الطعام أثناء الطهى.
>4- التخلص من الدهون المتواجدة فى اللحوم مثل جلود الدجاج، أو الدهون الملتصقة باللحوم الحمراء.
>5- عدم الإكثار من إضافة السكر إلى المشروبات ويمكنك استبداله بالبدائل الخاصة بالسكر.
>6- تجنب المشروبات الغازية بكل أنواعها.
>7- عليك الاهتمام بممارسة الرياضة على الأقل ثلاث مرات أسبوعيا.

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مصر 365