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تعرف على تفاصيل خاصية المكالمات الصوتية على تطبيق واتس أب

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تعرف على تفاصيل خاصية المكالمات الصوتية على تطبيق واتس أب تعرف على تفاصيل خاصية المكالمات الصوتية على تطبيق واتس أب
احتفالا بمرور عام على صفقة شركة فيس بوك لتطبيق واتس أب ، وهى الصفقة الأكبر قيمة فى العالم بمبلغ 19 مليار دولار، فوجئ مستخدمو أندرويد اليوم بتحديث جديد للتطبيق، أضاف خاصية المكالمات الصوتية، التى كان ينتظرها المستخدمون منذ أشهر طويلة، خاصة بعد تسريب الكثير من الصور عن شكل وكيفية استخدامها.

كيفية الحصول على الخاصية الجديدة
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>لم تضف الشركة شروطا معينة للحصول على الخاصية الجديدة، بل اتسم الأمر بسهولة، فلن يحتاج المستخدم سوى تحميل أحدث نسخة للتطبيق ليجد أيقونة المكالمات التى ستمكنه من الاتصال، وأن يطلب من أحد أصدقائه الاتصال به لتفعيل الخدمة فقط، كما لا يشترط أن يمتلك المستخدمون أحدث نظام تشغيل على هواتفهم، حيث تعمل على جميع أنظمة التشغيل المختلفة، ليستمتع جميع مستخدمى هواتف أندرويد بالخدمة الجديدة.

عدد مستخدمى تطبيق واتس أب
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>ووفقا للموقع الهندى intoday بالرغم من وجود خاصية المكالمات الصوتية فى العديد التطبيقات الأخرى، إلا أن تطبيق واتس أب يمتلك عددا كبيرا من المستخدمين، يصل إلى 600 مليون، فمن المحتمل أن يغير هذا التطبيق من قطاع الاتصالات بأكمله.

واتس أب على أجهزة الكمبيوتر
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>جدير بالذكر أن إطلاق تطبيق واتس أب نسخة خاصة من التطبيق على أجهزة الكمبيوتر، ليتمكن محبو ومستخدمو التطبيق من الاستمتاع بخصائصه من خلال كافة الأجهزة المختلفة، مما يساهم فى انتشاره بشكل أكبر.

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"واتس أب" تضيف خاصية المكالمات الصوتية على هواتف أندرويد

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