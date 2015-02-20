مصريون ينظمون مسيرة بالشموع فى برلين للتنديد بمقتل ٢١ مصريا فى ليبيا

جابت مسيرة ضخمة الشوارع الألمانية تنديدا بمقتل ٢١ مصريا من جانب تنظيم داعش الإرهابى بليبيا، حيث تقدمها الأنبا دميان الأسقف العام للكنائس القبطية وأساقفة الكنائس القبطية ببرلين ورجال الدين وأبناء الجالية المصرية مسلمين وأقباط وعدد من الألمان.

وحمل المتظاهرون أعلام مصر وارتدوا الوشاح الأسود كما أشعلوا الشموع، وانطلقت المسيرة من كنيسة مدينة برلين وجابت شوارع المدينة، وحتى بوابة براندنبورج وسط اهتمام إعلامى كبير.

وكان الأنبا دميان قد انتقد ـ فى حوار مع مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط ـ الموقف الألمانى والأوربى الداعى إلى تبنى الحل السلمى فى التعامل مع الإرهاب فى ليبيا.