أخبار عاجلة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. أهم الأخبار حتى التاسعة مساءً فى نشرة اليوم السابع المصورة

Google+ Print
بالفيديو.. أهم الأخبار حتى التاسعة مساءً فى نشرة اليوم السابع المصورة بالفيديو.. أهم الأخبار حتى التاسعة مساءً فى نشرة اليوم السابع المصورة
يقدم لكم اليوم السابع أهم الأخبار فى النشرة المصورة للساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة.

وفيما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار:

1- العليا للانتخابات: 6300 مرشح فردى و7كيانات حزبية تقدمت بأوراق ترشيحهم

2- طائرة مصرية تغادر إلى تونس فى أولى رحلات إعادة المصريين من ليبيا

3 – منفذ السلوم يستقبل 1974 مصريًا من ليبيا خلال 24 ساعة

4- محافظ مطروح: 12 أتوبيسًا لنقل العائدين من ليبيا إلى محافظاتهم

5- 40قتيلا من بينهم 5 مصريين فى ثلاثة انفجارات بمدينة القبة الليبية

6 – ملك إسبانيا يدعو السيسى لزيارة مدريد

7- اليوم السابع يكشف أسرار 5 فيديوهات لتنظيم داعش الإرهابى

8 – واشنطن تستضيف لقاءً رباعيًا لبحث أزمة ليبيا بحضور والأمم المتحدة

9 – نقابة الموسيقيين: قررنا إيقاف عضوية حمزة نمرة لأنه يسىء لنا كفنانين

10- اتحاد الصناعات فى مذكرة للبنك المركزى: يجب توفير الدولار حتى لا تتوقف المصانع

11- الأهلى يختتم استعداداته للسوبر الأفريقى

12- الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ورياح مثيرة للأتربة والصغرى بالقاهرة 6

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي