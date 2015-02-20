بالفيديو.. أهم الأخبار حتى التاسعة مساءً فى نشرة اليوم السابع المصورة

يقدم لكم اليوم السابع أهم الأخبار فى النشرة المصورة للساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة.

وفيما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار:

1- العليا للانتخابات: 6300 مرشح فردى و7كيانات حزبية تقدمت بأوراق ترشيحهم

2- طائرة مصرية تغادر إلى تونس فى أولى رحلات إعادة المصريين من ليبيا

3 – منفذ السلوم يستقبل 1974 مصريًا من ليبيا خلال 24 ساعة

4- محافظ مطروح: 12 أتوبيسًا لنقل العائدين من ليبيا إلى محافظاتهم

5- 40قتيلا من بينهم 5 مصريين فى ثلاثة انفجارات بمدينة القبة الليبية

6 – ملك إسبانيا يدعو السيسى لزيارة مدريد

7- اليوم السابع يكشف أسرار 5 فيديوهات لتنظيم داعش الإرهابى

8 – واشنطن تستضيف لقاءً رباعيًا لبحث أزمة ليبيا بحضور مصر والأمم المتحدة

9 – نقابة الموسيقيين: قررنا إيقاف عضوية حمزة نمرة لأنه يسىء لنا كفنانين

10- اتحاد الصناعات فى مذكرة للبنك المركزى: يجب توفير الدولار حتى لا تتوقف المصانع

11- الأهلى يختتم استعداداته للسوبر الأفريقى

12- الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ورياح مثيرة للأتربة والصغرى بالقاهرة 6