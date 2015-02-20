بالفيديو.. أهم الأخبار حتى التاسعة مساءً فى نشرة اليوم السابع المصورة

وفيما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار:
1- العليا للانتخابات: 6300 مرشح فردى و7كيانات حزبية تقدمت بأوراق ترشيحهم
2- طائرة مصرية تغادر إلى تونس فى أولى رحلات إعادة المصريين من ليبيا
3 – منفذ السلوم يستقبل 1974 مصريًا من ليبيا خلال 24 ساعة
4- محافظ مطروح: 12 أتوبيسًا لنقل العائدين من ليبيا إلى محافظاتهم
5- 40قتيلا من بينهم 5 مصريين فى ثلاثة انفجارات بمدينة القبة الليبية
6 – ملك إسبانيا يدعو السيسى لزيارة مدريد
7- اليوم السابع يكشف أسرار 5 فيديوهات لتنظيم داعش الإرهابى
8 – واشنطن تستضيف لقاءً رباعيًا لبحث أزمة ليبيا بحضور مصر والأمم المتحدة
9 – نقابة الموسيقيين: قررنا إيقاف عضوية حمزة نمرة لأنه يسىء لنا كفنانين
10- اتحاد الصناعات فى مذكرة للبنك المركزى: يجب توفير الدولار حتى لا تتوقف المصانع
11- الأهلى يختتم استعداداته للسوبر الأفريقى
12- الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ورياح مثيرة للأتربة والصغرى بالقاهرة 6