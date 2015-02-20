أخبار عاجلة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"جنايات القاهرة" تقرر حظر النشر فى قضية أنصار بيت المقدس

Google+ Print
"جنايات القاهرة" تقرر حظر النشر فى قضية أنصار بيت المقدس "جنايات القاهرة" تقرر حظر النشر فى قضية أنصار بيت المقدس

كتب أحمد إسماعيل

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حظر نشر أى معلومات أو مستندات أو ثائق أو أى أمور أخرى محل القضية رقم ٢١٩٤٧ لسنة ٢٠١٤ جنايات مدنية نصر أول والمقيِّدة برقم ٥٠٦ لسنة ٢٠١٤ كلى شرق والمعروفة إعلاميًّا بقضية أنصار بيت المقدس المحدد لنظرها جلسة ٥ مارس المقبل، على أن يشمل حظر النشر كافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة والمحلية والأجنبية والمواقع الإلكترونية إلى ما قبل جلسة المحاكمة، وصرحت لجميع وسائل الإعلام المصرية بتغطية وقائع الجلسة الأولى وبتصريح .

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365