"جنايات القاهرة" تقرر حظر النشر فى قضية أنصار بيت المقدس

كتب أحمد إسماعيل

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حظر نشر أى معلومات أو مستندات أو ثائق أو أى أمور أخرى محل القضية رقم ٢١٩٤٧ لسنة ٢٠١٤ جنايات مدنية نصر أول والمقيِّدة برقم ٥٠٦ لسنة ٢٠١٤ كلى شرق والمعروفة إعلاميًّا بقضية أنصار بيت المقدس المحدد لنظرها جلسة ٥ مارس المقبل، على أن يشمل حظر النشر كافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة والمحلية والأجنبية والمواقع الإلكترونية إلى ما قبل جلسة المحاكمة، وصرحت لجميع وسائل الإعلام المصرية بتغطية وقائع الجلسة الأولى وبتصريح .

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