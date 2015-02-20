ضبط 5 أسماك قرش محظور صيدها بحوزة صيادين فى الغردقة

ضبط رجال هيئة محميات البحر الأحمر، بالاشتراك مع شرطة البيئة، عددا من أسماك القرش، المحظور صيدها، بحوزة صيادين فى الغردقة، وحررت لهم المحضر اللازم بعد تحريز الأسماك.

وكانت محميات البحر الأحمر تلقت إخطارا بصيد 5 من أسماك القرش خارج نطاق المحافظة، فانتقل أحمد غلاب، ومحمد عبد الغنى، وعبد الله عابد، من الهيئة إلى مكان البلاغ، وعثروا على الأسماك، فأخطروا الرائد محمد لطيف من شرطة البيئة، الذى داهم الصيادين وأحالهم إلى النيابة العامة.

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