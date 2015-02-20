إخماد حريق قطار الصعيد بعد 3 ساعات من اندلاعه فى بنى سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق الذى أشعله مجموعة من أعضاء جماعة الإخوان فى جرار وعربة توليد القوى (الباور) بقطار 981 المكيف المتجه من أسوان إلى القاهرة بعد ساعتين ونصف من اندلاعه أمام قرية الميمون بمركز الواسطى شمال بنى سويف.

كان اللواء محمد أبو طالب، مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارًا من العميد سامى توفيق، مدير إدارة شرطة النجدة، باندلاع حريق فى جرار قطار 981 امتد إلى عربة الباور وانتقلت 3 سيارات إطفاء نجحت فى إخماد الحريق بعد تعطل حركة القطارات فى الاتجاهين.

وتبين من تحريات المقدم محمد البرنى، رئيس مباحث الواسطى، أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية قطعوا طريق القطارات بإلقاء الإطارات المشتعلة على القضبان ما أجبر القطار على التوقف وهنا ألقوا زجاجات المولوتوف أسفل العربات والجرار ما أدى إلى اشتعال الحريق.

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