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القابضة للغزل: مفاوضات مع بنجلاديش لإعادة تشغيل مصنع "الجوت"

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القابضة للغزل: مفاوضات مع بنجلاديش لإعادة تشغيل مصنع "الجوت" القابضة للغزل: مفاوضات مع بنجلاديش لإعادة تشغيل مصنع "الجوت"
قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن، إحدى شركات وزارة الاستثمار، إن هناك مفاوضات مع دولة بنجلاديش لإعادة تزويد بالمادة الخام لتشغيل مصنع الجوت.

وأوضح الدكتور أحمد مصطفى، لـ"اليوم السابع"، إنه التقى الفترة الماضية بوفد من البرلمان البنجلاديشى ووزير الغزل والنسيج وعدد من رجال الأعمال لإعادة تشغيل مصنع الجوت المتوقف عن العمل بسبب عدم وجود مادة خام.

وأضاف أنه من المتوقع السماح بتصدير المادة الخام لمصر أو تصديرها نصف مصنعه لاستغلالها فى المصنع محليا وتصديرها لإفريقيا.

والجوت هى مادة يتم تصنيع منها عبوات وأجولة السكر وبعض المواد الأخرى وسبق توقف العمل فى المصنع عام 2010.

وكان المصنع أحد المصانع العملاقة أنشئ عام 1959، حيث تخصص فى انتاج الاجولة الخيش التى تعتمد أساسا على منتج النيل الذى يزرع على المصارف دون تكاليف أو نفقات تذكر ثم يتم تخميره بطرق بدائية بسيطة وهو أحد مشروعات بعد ثورة يوليو، وكان يعمل به نحو 3 آلاف فرد ويضم نقابة ومستشفى للعاملين واستادا وناديا رياضيا.

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مصر 365

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