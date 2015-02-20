وزارة الاتصالات تنظم ملتقى اليوم العالمى للإنترنت الآمن.. غدًا

تنظم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غدًا السبت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والاتحاد الدولى للاتصالات اليوم العالمى للإنترنت الآمن بإحدى المدارس بمحافظة أسوان تحت شعار "معًا من أجل إنترنت آمن"، يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها اللجنة الوطنية المعنية بالاستخدام الآمن للإنترنت للأطفال.

ويأتى هذا الملتقى فى إطار مبادرة الاتحاد الأوروبى بالاحتفال العالمى بيوم الانترنت فى فبراير من كل عام من خلال الشبكة الأوروبية، ومبادرة الاتحاد الدولى للاتصالات للانترنت الآمن للأطفال والذى تشارك به مصر بفاعلية منذ عدة سنوات.

ويقام الملتقى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتم اختيار محافظة أسوان كأحد محافظات الوجه القبلى لنشر الوعى بقضايا الاستخدام فى مناطق غير العاصمة، وهو نهج جديد تنتوى اللجنة الوطنية للاستخدام الآمن للانترنت للأطفال انتهاجه فى اللقاءات المقبلة، والذى يتسق مع التوجه الحكومى العام للتواصل مع التلاميذ وأولياء الأمور والشباب فى مختلف محافظات الجمهورية لرفع الوعى التكنولوجى لدى كافة هذه الفئات.

ويقام الملتقى هذا العام تحت رعاية بعض الشركات الخاصة، والأعضاء باللجنة الوطنية المعنية بالاستخدام الآمن للإنترنت للأطفال وهى شركة أوراكل وشركة فودافون وموبينيل وميكروسوفت وشركة TE Data..

>ومن المقرر أن يشهد الملتقى منح الطلاب المشاركين لقب "سفير الانترنت الآمن" وهو اللقب الذى يمنح لأول مرة فى العالم العربى بحيث يعطى لكل طالب جواز سفر افتراضى يحمل بياناته ويحصل على ختم أو توقيع من إدارة مدرسته كلما قام بنشاط توعية لزملائه فى المدرسة، بحيث يكون لدينا سفراء يحملون رسالة التوعية بالاستخدام الآمن للانترنت فى كل محافظات الجمهورية.

كما سيشهد الملتقى فى هذا اليوم الإعلان عن إطلاق النموذج الأول للمحاكاة للاتحاد الدولى للاتصالات فى مدارس جمهورية مصر العربية. حيث يتم فى هذا النموذج عمل محاكاة لمجموعة عمل مجلس الاتحاد الدولى للاتصالات لحماية الأطفال على الانترنت بحيث يشترك الطلاب فى مناقشة استخدامات الانترنت وما قد ينجم.

>عنها من مخاطر وابتكار حلول وسياسات لها بعد تدريبهم على عملية اتخاذا القرار داخل الاتحاد الدولى للاتصالات. هذا بالإضافة إلى إطلاق قناة خاصة على الـ Youtube لبرنامج الاستخدام الآمن للانترنت والتى تحتوى على عدد من الفيديوهات باللغة العربية والموجهة للتوعية بالاستخدام الآمن للانترنت مقسمة إلى مجموعات للفئات المختلفة )الأطفال – المراهقون – أولياء الأمور – التربويون والمعلمون – ذوى الاحتياجات الخاصة... وغيرها من الفئات.

كما تنظم شركة ميكروسوفت فى هذا اليوم ورشة عمل لأولياء أمور الطلبة حيث يتم تناول القضايا الخاصة بحماية الأطفال على الإنترنت وسبل الاستفادة القصوى منها.

الجدير بالذكر أن اليوم العالمى لإنترنت الآمن هو تقليد سنوى بدأ منذ أحد عشر عاماً كمبادرة من الاتحاد الأوروبى وشبكة Insafe فى الدول الأوروبية. وفى عام 2009، تم تشكيل لجان لليوم العالمى لإنترنت آمن فى داخل الدول لتقوية الروابط فيما بين الدول وتسهيل وتعزيز التعاون فى القضايا المتعلقة بالأمان والسلامة على الانترنت. وبمرور الوقت تخطى الاحتفال حدود أوروبا وأصبح الاحتفال الذى بدأ بـ 14 دولة عام 2004 يتم اليوم فى حوالى 90 دولة من جميع أنحاء العالم. ويتم الاحتفال باليوم العالمى لإنترنت أكثر أمنا فى فبراير من كل عام للحث على توفير بيئة أكثر أماناً على الانترنت، والتوعية بضرورة الاستخدام المسئول للانترنت، وخاصة من قبل الأطفال والشباب فى جميع أنحاء العالم.