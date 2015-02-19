مصدر بأمن سوهاج :عدد المتقدمين للانتخابات بالمحافظة بلغ 240 مرشحا

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن سوهاج أن جملة عدد المرشحين الذين تقدموا لخوض العملية الانتخابية بدوائر المحافظة البالغ عددها11 دائرة بلغ 240 مرشحا، حيث بلغت جملة المرشحين بالدائرة الأولى 14 مرشحا والدائرة الثانية 23 مرشحا والدائرة الثالثة 21 مرشحا وفى الدائرة الرابعة 17 مرشحا وفى الدائرة الخامسة 12 مرشحا وفى السادسة ومقرها مركز شرطة طهطا 39 مرشحا وفى الدائرة السابعة 22 مرشحا وفى الدائرة الثامنة 20 مرشحا وفى الدائرة التاسعة 25 مرشحا وفى الدائرة العاشرة 24 مرشحا وفى الدائر الحادية عشر 23 مرشحا .

>وتجرى الان أعمال الفحص لاستبعاد المرشحين غير المكتملة أوراقهم.

شبكةعيونالإخبارية

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